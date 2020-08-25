Вышел трейлер комедийного мини-сериала The Comey Rule о Трампе

https://static.news.ru/photo/0caacc7a-e6ca-11ea-8d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: SHOWTIME/youtube.com

Американский телеканал Showtime опубликовал трейлер комедийного сериала The Comey Rule («Власть Коми»). Главные роли исполнили Брендан Глисон и Джефф Дэниелс.

Шоу основано на книге бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми под названием «Высшая степень преданности». В ней он описывает, с чем ему пришлось столкнуться во время государственной службы, Отдельно он рассказывает о том, как у него складывались отношения с президентом Дональдом Трампом, который в 2017 году уволил Коми из-за «неэффективного руководства бюро».

Сериал сосредоточен на противостоянии Трампа и Коми, которое было основано на расхождениях во взглядах на вопросы этики, морали и преданности.

Шоураннером выступил Билли Рэй, написавший сценарии к фильмам «Капитан Филлипс» и «Дело Ричарда Джуэлла». Премьера первого эпизода состоится 27 сентября, а вторая и последняя серия выйдет на следующий день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Showtime закрыл сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Джим Керри. Шоу, запуск которого состоялся в 2018 году, получило всего два сезона. Проект стал вторым случаем сотрудничества Керри и режиссёра Мишеля Гондри, который поставил почти половину эпизодов. Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной отмены.