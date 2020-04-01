Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Картина расскажет о семье, которая борется за выживание в разгар катастрофического стихийного бедствия, вызванного ударом о Землю осколков астероида. Чтобы пережить в апокалипсис, героям предстоит добраться до убежища через хаос и панику.
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Как писал NEWS.ru, группа компаний EFO Films представила трейлер триллера Survive The Night («Пережить ночь»). Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.
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