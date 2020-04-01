https://static.news.ru/photo/e4a6cb12-7413-11ea-b947-fa163e074e61_660.jpg Фото: FilmSelect Trailer/youtube.com

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.

Картина расскажет о семье, которая борется за выживание в разгар катастрофического стихийного бедствия, вызванного ударом о Землю осколков астероида. Чтобы пережить в апокалипсис, героям предстоит добраться до убежища через хаос и панику.

Как отмечает Kinoafisha.info, изначально в проекте должны были принять участие Крис Эванс и Кейт Мара, а режиссёром был назначен Нил Бломкамп, известный по ленте «Район № 9». В итоге за проект взялся создатель «Падения ангела» и «Выстрела в пустоту» Рик Роман Во.

Как писал NEWS.ru, группа компаний EFO Films представила трейлер триллера Survive The Night («Пережить ночь»). Главную роль в картине сыграл Брюс Уиллис.