Кино

Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

17:36, 19 мая 2020 58
Фото: FilmSelect Trailer/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.

Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну.

В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится 29 мая.

Ранее Netflix выложил тизер «Космических войск» на YouTube, писал NEWS.ru,

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