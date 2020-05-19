Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

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Полицейские обнаружили белый порошок на месте, где были обнаружены тела американского актёра Грегори Тайри Бойса и его девушки.

О деталях происшествия сообщает TMZ. Отмечается, что у артиста осталась 10-летняя дочь Алайя, у его подруги остался маленький сын. Незадолго до гибели актёр заявлял, что планирует открыть собственный ресторан. Грегори...