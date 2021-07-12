Вручение премии «Золотой глобус» в 2022 году не покажут зрителям

Церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не покажут зрителям. Телеканал NBC отказался транслировать мероприятие в знак протеста против действий Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), организатора премии. Об этом сообщает интернет-портал Deadline.

В NBC заявили, что покажут премию в 2023 году только при условии решения проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.

В этом году мероприятие будет частным и не будет транслироваться в прямом эфире, — сказал представитель HFPA.

Информацию о победителях планируется размещать в режиме реального времени на сайте «Золотого глобуса» и в социальных сетях. По окончании мероприятия будет выпущен пресс-релиз с окончательными результатами премии.

По информации портала, который ссылается на источник в NBC, решение об отказе от трансляции не связано с контрактом телеканала и ассоциации

Кинонаграда «Золотой глобус» вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.

В феврале 2021 года газета The Los Angeles Times выпустила расследование о финансовых схемах ассоциации. В нем организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции и непрозрачности премии, а кроме того, отметили, что среди журналистов ассоциации нет ни одного темнокожего представителя.

Ранее стало известно, что церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» переносится на неопределённый срок. Причиной стала ситуация с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Академии звукозаписи США.