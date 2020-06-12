Вигго Мортенсен может снова поработать с режиссёром «Зелёной книги»

Датско-американский актёр Вигго Мортенсен, возможно, снова объединит силы с режиссёром Питером Фаррелии, с которым он работал над оскароносным фильмом «Зелёная книга». Сейчас артисты ведут переговоры.
Будущая картина расскажет о путешествии во Вьетнам,
Отмечается, что Мортенсена рассматривают на роль второго плана. В основу ленты лягут мемуары Джона Чика Донохью The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War.
Как писал NEWS.ru, французская актриса Марион Котийяр может принять участие в фильме режиссёра Клима Шипенко. Её рассматривают на роль жены русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан.
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