Вигго Мортенсен может снова поработать с режиссёром «Зелёной книги»

Датско-американский актёр Вигго Мортенсен, возможно, снова объединит силы с режиссёром Питером Фаррелии, с которым он работал над оскароносным фильмом «Зелёная книга». Сейчас артисты ведут переговоры.

Будущая картина расскажет о путешествии во Вьетнам, сообщает Variety. Проект пока что не получил названия.

Отмечается, что Мортенсена рассматривают на роль второго плана. В основу ленты лягут мемуары Джона Чика Донохью The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War.

