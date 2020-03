https://static.news.ru/photo/18542bf8-6370-11ea-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

В распоряжение американских СМИ попали более тысячи страниц документов по делу о сексуальных преступлениях американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В файлах, в частности, обнаружилось, что он хотел убить актрису Дженнифер Энистон.

Вайнштейн написал письмо, датированное 31 октября 2017 года, в котором говорится: «Джен Энистон должна быть убита», сообщает Variety. Это произошло после того как журналист издания National Enquirer попытался взять комментарий продюсера о недоказанных обвинениях со стороны Энистон.

Незадолго до этого в The New York Times и The New Yorker несколько женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Позже представители Энистон заявили, что обвинений с её стороны не было, и продюсер никогда не представлял ей опасности.

В бумагах также был найден «предупреждающий» список из 70 имён людей, с которыми могли связаться журналисты по поводу домогательств Вайнштейна. В него попали Аннабелла Шиорра, Роуз МакГоун, Зельда Перкинс, Лизетт Энтонии и Роуэна Чи, которые позже выступили с обвинениями в адрес продюсера. Также в листе присутствует упоминание Бена Аффлека.

Как писал NEWS.ru, американского кинопродюсера Харви Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд после лечения в клинике Нью-Йорка. Туда он отправился сразу после суда из-за жалоб на боль в груди.