В распоряжение американских СМИ попали более тысячи страниц документов по делу о сексуальных преступлениях американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В файлах, в частности, обнаружилось, что он хотел убить актрису Дженнифер Энистон.
Вайнштейн написал письмо, датированное 31 октября 2017 года, в котором говорится: «Джен Энистон должна быть убита»,
Незадолго до этого в The New York Times и The New Yorker несколько женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Позже представители Энистон заявили, что обвинений с её стороны не было, и продюсер никогда не представлял ей опасности.
В бумагах также
Как писал NEWS.ru, американского кинопродюсера Харви Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд после лечения в клинике Нью-Йорка. Туда он отправился сразу после суда из-за жалоб на боль в груди.
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