В США установили памятник героям сериала «Во все тяжкие»

Фото: Chancey Bush/AP/TASS

Памятник героям сериала «Во все тяжкие»

В Альбукерке установили памятник героям сериала «Во все тяжкие», передает агентство AP. Именно в Альбукерке разворачивались основные события сериала. В открытии бронзовых статуй приняли участие актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, а также режиссер Винс Гиллиган.

Если серьезно, некоторые люди, несомненно, скажут: «Вау, как раз то, что нужно нашему городу». И я это понимаю. Я вижу двух лучших актеров, которых когда-либо жили в Америке. Я вижу в их трагических киносудьбах глубокие поучительные истории, — сказал режиссер Винс Гиллиган.

«Во все тяжкие», состоящий их пяти сезонов и 62 серий, стартовал 20 января 2008 года. Он получил огромное количество наград, включая «Золотой глобус», «Эмми», «Сатурн» и призы гильдии актеров. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высоко оцененный критиками за всю историю.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Во все тяжкие» и спин-оффа к нему «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк был экстренно госпитализирован со съемочной площадки.

Во время съемок в штате Нью-Мексико артист внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Коллеги вызвали актёру скорую помощь, однако пока неизвестно, пришёл ли в себя Оденкёрк.