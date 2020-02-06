В российский прокат вышел фильм об известном американском хореографе Мерсе Каннигеме.
Выход картины, получившей название «Каннингем», приурочен к столетию артиста.
Ленту сняла американский и российский режиссёр Алла Ковган, работавшая над проектом в течение семи лет.
Созданная в 3D картина, столь же инновационная, как и методы её героя, сочетает архивные материалы и реконструкции знаковых постановок Каннингема в исполнении участников последнего состава его труппы, — говорится на сайте компании Beat Films, представляющей фильм.
Как
Как писал NEWS.ru, фильм «Дау. Наташа» из масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского вошёл в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.
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