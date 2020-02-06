https://static.news.ru/photo/8c58faa8-48b6-11ea-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Мерс Каннингем Фото: Philippe Gras / Le Pictorium/Global Look Press

В российский прокат вышел фильм об известном американском хореографе Мерсе Каннигеме.

Выход картины, получившей название «Каннингем», приурочен к столетию артиста.

Ленту сняла американский и российский режиссёр Алла Ковган, работавшая над проектом в течение семи лет.

Созданная в 3D картина, столь же инновационная, как и методы её героя, сочетает архивные материалы и реконструкции знаковых постановок Каннингема в исполнении участников последнего состава его труппы, — говорится на сайте компании Beat Films, представляющей фильм.

Как сообщает РИА Новости, к премьере приурочена серия танцевальных и музыкальных перформансов, которые пройдут в театрах и музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Как писал NEWS.ru, фильм «Дау. Наташа» из масштабного проекта российского режиссёра Ильи Хржановского вошёл в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля.