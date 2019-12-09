https://static.news.ru/photo/7972d1ee-1908-11ea-ad1f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Морозко» Фото: Киностудия им. М. Горького

В советском фильме-сказке «Морозко» режиссёра Александра Роу пользователи Сети обнаружили опасный посыл для маленьких детей.

Неоднозначную реакцию современных зрителей вызвала сцена, где Настенька замерзает, сидя под ёлкой, но на вопросы Деда Мороза, «не холодно ли ей», отвечает отрицательно.

По словам одного из юзеров, в фильме создаётся опасный посыл для девочек, поскольку просьба о помощи и слова о дискомфорте здесь выглядят постыдными, пишет Lenta.ru.

Многие пользователи согласились с ней, добавив, что в данном случае лучше вести себя как антигероиня сказки — Марфушка, которая на вопрос Морозко прямо отвечает, что замёрзла.

Ранее News.ru писал, что клип с песней Into the Unknown, исполняемой героиней мультфильма Эльзой, за два дня набрал около четырёх миллионов просмотров на YouTube.