Ушел из жизни актер из «Зачарованных»

В возрасте 83 лет скончался американский актер Роджер Юинг, известный по роли в сериале «Зачарованные», сообщает Hollywood Reporter. Как стало известно, смерть наступила 18 декабря, однако информация об этом была обнародована лишь сейчас. Подробности и причины не раскрываются.

Юинг также играл в культовом вестерн-сериале «Дым от выстрелов». Кроме того он запомнился зрителям по эпизодам в «Шоу Бинга Кросби» и в фильмах «Никто, кроме храбрых» и «Сырая кожа».

Ранее казахстанский актер Мурат Бисенбин, наиболее известный по роли в фильме «Рэкетир», скончался на 54-м году жизни. Его дочь сообщила, что он ушел из жизни в четверг, 8 января, после тяжелой продолжительной болезни. Несколько лет актер боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт.

До этого Шон Суэйзи, младший брат голливудского актера Патрика Суэйзи, умер в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе. Согласно официальному свидетельству, его смерть наступила 15 декабря 2025 года. Причиной летального исхода стало обширное кровоизлияние в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.