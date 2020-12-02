Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

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Актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице», умерла на 87-м году жизни.

В сообщении на сайте Союза кинематографистов России указывается , что актриса скончалась 1 декабря после продолжительной борьбы с болезнью. Церемония прощания с покойной пройдёт 4 декабря в прощальном зале морга больницы № 59 в Москве.

Роль учительницы Татьяны Сергеевны в «Весне на Заречной улице» стала визитной карточкой актрисы. Картина Марлена Хуциева вышла на экраны в 1956 году. Также Иванова снялась в фильмах «Любовью надо дорожить», «Киевлянка», «Ещё можно успеть» и многих других. Уже в зрелом возрасте актриса окончила режиссёрские курсы, в дальнейшем она сняла несколько сюжетов тележурнала «Ералаш».

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