https://static.news.ru/photo/09ca64aa-e5e2-11e9-97c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Известная по роли миссис Монро в сериале «Грэндж Хилл» актриса из Великобритании Анна Куэйл скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание Mirror .

Она страдала деменцией и скончалась 16 августа, однако родственники сообщили о её смерти только сейчас.

Кинозвезда родилась в 1932 году в Уорвикшире. Она снималась в таких фильмах, как «Казино «Рояль» (1967), «Пиф-паф ой-ой-ой» (1968) и многих других.

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