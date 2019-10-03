Известная по роли миссис Монро в сериале «Грэндж Хилл» актриса из Великобритании Анна Куэйл скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание
Она страдала деменцией и скончалась 16 августа, однако родственники сообщили о её смерти только сейчас.
Кинозвезда родилась в 1932 году в Уорвикшире. Она снималась в таких фильмах, как «Казино «Рояль» (1967), «Пиф-паф ой-ой-ой» (1968) и многих других.
Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера по плаванию Глеба Петрова, писал News.ru.
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