Умерла звезда «Ментовских войн» и «Мажора» Андрей Погребинский

https://static.news.ru/photo/c33f5d50-c3cb-11eb-89cc-96000091f725_660.jpg Андрей Погребинский Фото: vk.com/whitejordan23

В Петербурге ушёл из жизни актёр и каскадёр Андрей Погребинский, передаёт Пятый канал. Он известен по ролям в многочисленных картинах, среди которых сериалы «Ментовские войны» и «Мажор».

Информацию о смерти артиста подтвердила журналистам его мама. Мужчина погиб 2 июня в возрасте 45 лет.

В настоящий момент причина произошедшего неизвестна. Время и место прощания также не называются.

Погребинский снимался в «Ментовских войнах», «Мажоре», «Улицах разбитых фонарей», «Ментозаврах» и многих других проектах. Всего в его фильмографии насчитывается 52 картины. Кроме того, он работал каскадёром в «Охотниках за головами», «Лучших врагах» и «Дружине».

Ранее сообщалось, что пятикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми» американский певец Би Джей Томас умер на 79-м году жизни. Об этом говорится на его странице в Twitter. Несколько месяцев назад артист заявил, что у него диагностирован рак лёгких четвёртой стадии. Представители певца рассказали изданию Variety, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные этим заболеванием.