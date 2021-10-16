Умер звезда комедии «Дежа вю»

Актёр польского происхождения Павел Новиш умер на 81-м году жизни. Об этом говорится в Facebook-аккаунте сериала «Цвет счастья». Российскому зрителю Новиш прежде всего известен по комедии «Дежа вю».

С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актёра кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения, — отмечается в сообщении.

Новиш дебютировал на большом экране в 1964 году. Он снялся в 80 фильмах в жанрах драма, комедия и мелодрама. В частности, он сыграл в культовой советско-польской комедии «Дежа вю», польской версии сериала по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в фильмах «Пацаны не плачут» и «Киллер».

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет. Он снялся в 70 фильмах, среди которых «Вечный зов», «Борис Годунов», «Михайло Ломоносов», «Земский доктор».