https://static.news.ru/photo/f0a63d4c-7041-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Умер российский режиссёр Владимир Любомудров. Ему было 80 лет.

Информация о смерти Любомудрова появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Артист родился 12 ноября 1939 года в городе Солнечногорск Московской области. В 1969 году он окончил факультет журналистики МГУ, после чего стал выпускником Высших курсов сценаристов и режиссёров.

Среди его самых известных работ — фильмы «Наследник», «Отель «Эдем» и «Ищи ветра...». Также он работал на съёмках «Войны и мира» Сергея Бондарчука и «Андрея Рублёва» Андрея Тарковского.

Как писал NEWS.ru, мелодрама «14+» российского режиссёра Андрея Зайцева набрала более 100 млн просмотров на YouTube. Создатель картины заявил, что она пользуется популярностью по всему миру.