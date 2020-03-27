Умер российский режиссёр Владимир Любомудров. Ему было 80 лет.
Информация о смерти Любомудрова
Артист родился 12 ноября 1939 года в городе Солнечногорск Московской области. В 1969 году он окончил факультет журналистики МГУ, после чего стал выпускником Высших курсов сценаристов и режиссёров.
Среди его самых известных работ — фильмы «Наследник», «Отель «Эдем» и «Ищи ветра...». Также он работал на съёмках «Войны и мира» Сергея Бондарчука и «Андрея Рублёва» Андрея Тарковского.
Как писал NEWS.ru, мелодрама «14+» российского режиссёра Андрея Зайцева набрала более 100 млн просмотров на YouTube. Создатель картины заявил, что она пользуется популярностью по всему миру.
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