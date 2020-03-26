https://static.news.ru/photo/38e23b48-6f79-11ea-9186-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «14+» Фото: 14plus.ru

Мелодрама «14+» российского режиссёра Андрея Зайцева набрала более 100 млн просмотров на YouTube. Создатель картины заявил, что она пользуется популярностью по всему миру.

Зайцев отметил в Facebook, что работает над продолжением, получившем название «18+», и сейчас ищет актёров на роли.

Это очень здорово, потому что его смотрит не только Россия и СНГ, но и весь мир — мы включили туда английские, французские, итальянские и немецкие субтитры. И это работает — зрители смотрят, даже несмотря на то, что YouTube перестраховался и дал нашему фильму категорию «18+», — написал кинематографист.

Лента «14+» рассказывает о первой любви школьников, живущих в спальном районе. Их школы враждуют между собой, поэтому их отношения воспринимаются как предательство среди сверстников.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов не собирается останавливать работу над своим новым проектом, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время он готовит первый в мире блокбастер, снятый в вертикальном формате.