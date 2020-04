Умер актёр из «Миллионера из трущоб»

Некоторое время назад у актёра, снимавшегося в Болливуде и Голливуде, нашли нейроэндокринную опухоль. Из-за этого Хану пришлось постоянно находиться под наблюдением специалистов. 25 апреля в Джайпуре умерла мать актёра Саида Бегум, он не смог поехать на похороны из-за ограничений на передвижения, введённых в Индии в связи с пандемией коронавируса, отмечает Business Today.

Gone too soon..Still cant believe this news..Our most favourite actor passed away.. May your soul Rest In Peace #IrrfanKhan pic.twitter.com/nu8AIDeHX5