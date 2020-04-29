Умер актёр из «Миллионера из трущоб»

https://static.news.ru/photo/8e5d5a74-89e8-11ea-9582-fa163e074e61_660.jpg Ирфан Хан Фото: irrfanofficial/facebook.com

Индийский актёр Ирфан Хан скончался на 54-м году жизни в госпитале города Мумбаи. Состояние его здоровья резко ухудшилось 28 апреля, и мужчину доставили в отделение интенсивной терапии.

Некоторое время назад у актёра, снимавшегося в Болливуде и Голливуде, нашли нейроэндокринную опухоль. Из-за этого Хану пришлось постоянно находиться под наблюдением специалистов. 25 апреля в Джайпуре умерла мать актёра Саида Бегум, он не смог поехать на похороны из-за ограничений на передвижения, введённых в Индии в связи с пандемией коронавируса, отмечает Business Today.

Gone too soon..Still cant believe this news..Our most favourite actor passed away.. May your soul Rest In Peace #IrrfanKhan pic.twitter.com/nu8AIDeHX5 — Sambhavna Seth (@sambhavnaseth) April 29, 2020

Ирфан Хан известен зрителям по фильмам «Воин», «Её сердце», «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи» и «Инферно».

Американский актёр Том Лестер умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали вызванные болезнью Паркинсона осложнения, писал NEWS.ru.