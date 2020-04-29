Умер актёр из «Миллионера из трущоб»

Индийский актёр Ирфан Хан скончался на 54-м году жизни в госпитале города Мумбаи. Состояние его здоровья резко ухудшилось 28 апреля, и мужчину доставили в отделение интенсивной терапии.
Некоторое время назад у актёра, снимавшегося в Болливуде и Голливуде, нашли нейроэндокринную опухоль. Из-за этого Хану пришлось постоянно находиться под наблюдением специалистов. 25 апреля в Джайпуре умерла мать актёра Саида Бегум, он не смог поехать на похороны из-за ограничений на передвижения, введённых в Индии в связи с пандемией коронавируса, отмечает Business Today.