https://static.news.ru/photo/3a9cfcd6-7297-11ea-a310-fa163e074e61_660.jpg Том Хенкс с женой Ритой Фото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Том Хэнкс рассказал, что вернулся домой после того, как прошёл лечение от коронавируса, находясь в Австралии.

Хэнкс написал в Twitter, что он и его жена, Рита Уилсон, сейчас находятся дома и соблюдают всеобщее требование о самоизоляции.

Большое, большое спасибо каждому в Австралии, кто заботился о нас. Ваши помощь и наставление помогли нам вернуться в США, — отметил артист.

Как писал NEWS.ru, Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились COVID-19 в Австралии, куда приехали для работы над фильмом об Элвисе Пресли. Пара была госпитализирована, после прохождения лечения её выписали из больницы города Голд-Кост. Хэнкса едва не «похоронил» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он неправильно понял слово «выписан» и стал писать в Twitter слова с соболезнованиями. Один из ассистентов вовремя остановил его, пояснив, что «выписан» означает «покинул клинику».