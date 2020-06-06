Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме

https://static.news.ru/photo/1bac4470-a8b2-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актёр и кинопродюсер Олег Тактаров пригласил Конора Макгрегора сняться в его фильме. По его словам, предварительная договорённость с менеджером спортсмена уже достигнута.

Тактаров признался, что будет счастлив, если решение ирландца завершить карьеру окажется окончательным. Это позволит реализовать творческий проект.

Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса «Любовь и честь», права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действие картины происходит во время Гражданской войны в Америке, — рассказал Тактаров ТАСС.

Экс-боец добавил, что в фильме будет много драк, поэтому Макгрегор бы прекрасно подошёл на эту роль. При этом он уточнил, что и сам намерен исполнить одну из ролей, но его основная функция в проекте — продюсерская. Но бюджет фильма и возможный гонорар Макгрегора он называть не стал.

Тактаров также заявил, что «не было ещё таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах». Именно поэтому важно, чтобы решение Макгрегора уйти из спорта было окончательным, так как «обратно ты уже не вернёшься», выразил уверенность продюсер.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры, об этом он сообщил поклонникам в Twitter, сопроводив пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ирландец уже уходил демонстративно. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление, как писал NEWS.ru, он делал в марте 2019 года, но затем вернулся и в январе 2020 года победил нокаутом американца Дональда Серроне.