Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пошутил, что уходит из кино. Он заявил, что планирует заняться шитьём.
Вайтити
Они сделаны в деревенском стиле, поэтому потёртые кусочки здесь специально. И во рту у змеи язык, а не тампон, умники, — написал кинематографист.
В конце описания к фотографиям режиссёр пожелал всем счастливых бесконечных выходных, намекая на усталость от скуки на карантине из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии COVID-19.
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