Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

https://static.news.ru/photo/ed21626e-77e4-11ea-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пошутил, что уходит из кино. Он заявил, что планирует заняться шитьём.

Вайтити опубликовал в Instagram фотографии результаты своего нового увлечения. В качестве первых поделок он сшил кролика и змею.

Они сделаны в деревенском стиле, поэтому потёртые кусочки здесь специально. И во рту у змеи язык, а не тампон, умники, — написал кинематографист.

В конце описания к фотографиям режиссёр пожелал всем счастливых бесконечных выходных, намекая на усталость от скуки на карантине из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, американский комик, сценарист и режиссёр Ларри Дэвид, известный как создатель сериала «Сайнфелд», обратился к «идиотам», которые выходят на прогулки, игнорируя требование оставаться дома из-за пандемии COVID-19.