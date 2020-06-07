Съёмки фильмов в Голливуде могут возобновиться 12 июня

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня. Сейчас работа индустрии заморожена из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
К работе на площадке команды смогут приступить только при соблюдении рекомендаций по профилактике инфекции, расписанных властями штата. Например, все члены съёмочных групп должны будут пройти тест на COVID-19,
Кроме того, съёмки картин смогут начаться только после того, как их одобрят должностные лица из сферы здравоохранения.
Как писал NEWS.ru, команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Производство картины было приостановлено в феврале.
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