Съёмки фильмов в Голливуде могут возобновиться 12 июня

https://static.news.ru/photo/f9b180e0-a962-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня. Сейчас работа индустрии заморожена из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

К работе на площадке команды смогут приступить только при соблюдении рекомендаций по профилактике инфекции, расписанных властями штата. Например, все члены съёмочных групп должны будут пройти тест на COVID-19, сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме того, съёмки картин смогут начаться только после того, как их одобрят должностные лица из сферы здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Производство картины было приостановлено в феврале.