Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

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Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Съёмки пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Второй режиссёр картины Томми Гормли напомнил в беседе с «Би-би-си», что у группы оставалось несколько дней до съёмок в Венеции, и работники оказались в эпицентре событий, когда всё началось, передаёт Deadline. Он отметил, что когда команда возобновить работу, им удастся воплотить задуманное.

Мы надеемся посетить все ранее запланированные страны и рассчитываем снять большие фрагменты в Великобритании, — сказал Гормли.

Он назвал новые меры безопасности от Британской комиссии по кинематографии «отличными», и, по его словам, группа сможет пначать работу при тщательном соблюдении данных процедур.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом, писал NEWS.ru.