Стартовал прокат семейной комедии «Виктория»

https://static.news.ru/photo/7180c09c-3002-11eb-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Камдр из фильма «Виктория» Фото: kinopoisk.ru

26 ноября в широкий прокат вышла семейная комедия «Виктория». Над проектом работала российская команда, для режиссёра Урала Сафина это стало дебютной работой.

Мы собрались с близкими друзьями и попробовали сделать просто хорошее доброе кино, — сказал Сафин на премьерном показе фильма.

Фильм рассказывает о 40-летнем чемпионе Европы по боям без правил Кирилле (Максим Щёголев), который узнаёт, что у него есть пятилетняя дочь. Привыкший менять девушек и прожигать свою жизнь на деньги от коммерческих боёв главный герой встаёт перед выбором: брать ответственность на себя или следовать привычным для себя правилам.

В фильме сыграли Максим Щёголев, известный по сериалу «Молодёжка», Дмитрий Миллер («Склифосовский», «Восьмидесятые»), Виталия Корниенко («Лёд-2»), Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен»), Евгения Малахова («А зори здесь тихие...»), Нино Кантария («Кухня», «Оттепель»).

Прокат комедии в России продлится до 10 декабря.

NEWS.ru выступил информационным партнёром картины.

Ранее Миллер рассказал в интервью NEWS.ru подробности о фильме и почему спортивная тема стала актуальной для российского кино.