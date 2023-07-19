Стало известно об ухудшении состояния актера Игоря Ясуловича Mаsh: актера Ясуловича пометили в реанимацию и подключили к ИВЛ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Игорь Ясулович

Состояние актера театра и кино Игоря Ясуловича, госпитализированного накануне, ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash. Артист помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ясулович попал в больницу с острым повреждением почек. Ему были сделаны две операции для выведения из почек лишней жидкости. После этого актеру прооперировали брюшную полость и вывели жидкость из дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. Нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.

На прошлой неделе в больницу попала актриса Марина Неелова. По данным Mash, она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а спектакли с ее участием в театре «Современник» отменили. Заслуженная артистка России Мария Аниканова, заявила, что Неелова «здоровее всех нас». Она предположила, что госпитализация артистки связана с плановым обследованием или операцией.