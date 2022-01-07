Стало известно местонахождение пропавшего в Казахстане актёра Глинникова

Российский актёр Илья Глинников, пропавший во время экспедиции в Казахстане, найден. Он жив и невредим и в скором времени вернётся домой. Об этом Sputnik Казахстан рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуация Алма-Аты.

Там пояснили , что актёр всё это время пребывал в горном лагере «Туюк-Су» под наблюдением федерации альпинизма Казахстана. Утром 9 января его и других туристов доставили на Медео, а оттуда – в аэропорт. В Россию Глинников вылетит вывозным бортом.

Ранее сообщалось, что актёр приехал в Казахстан до наступления Нового года. Вместе с группой туристов он собирался совершить восхождение на пик Талгар. 3 января он в последний раз вышел на связь с рлдственниками и с тех пор о нём ничего не было известно. Мать Глинникова обратилась в МИД России.

Илье Глинникову 37 лет. Он наиболее известен по роли Глеба Романенко в телесериале «Интерны».

Накануне во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что для россиян, которые находятся в Алма-Атинской области, 9 января будут организованы рейсы военно-транспортной авиации Минобороны из аэропорта Алма-Аты в Иваново и Оренбург.