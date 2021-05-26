Стала известна дата российской премьеры спецвыпуска «Друзей»

https://static.news.ru/photo/cff55eda-be32-11eb-9873-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/imdb.com

Российская премьера спецвыпуска комедийного сериала «Друзья» — «Друзья: Воссоединение» состоится утром 27 мая. Дату назвал Telegram-канал портала «КиноПоиск». Эпизод станет доступным также в «Амедиатеке». Среди приглашённых гостей известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бэкхем и корейская группа BTS.

Хронометраж выпуска составит около часа. Поклонники «Друзей» вновь увидят знаменитую шестёрку в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера. Артисты обсудят проект, которому отдали десять лет жизни. «Друзей» снимали с 1994 по 2004 годы. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов).

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix в июне 2021-го удалит из своей библиотеки часть культовых фильмов, передаёт портал Entertainment Weekly. В следующем месяце с платформы исчезнут два сезона детективного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», пять сезонов фэнтези-шоу «Сумеречная зона», триллер «Ганнибал» и некоторые другие многосерийные проекты.