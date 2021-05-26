Netflix удалит из библиотеки часть культовых фильмов

https://static.news.ru/photo/b1041bec-be28-11eb-8256-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Ганнибал» Фото: Hannibal/facebook.com

Стриминговый сервис Netflix в июне 2021-го удалит из своей библиотеки часть культовых фильмов, передаёт портал Entertainment Weekly. В следующем месяце с платформы исчезнут два сезона детективного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», пять сезонов фэнтези-шоу «Сумеречная зона», триллер «Ганнибал» и некоторые другие многосерийные проекты.

Подписчики также больше не смогут смотреть на Netflix ленту «Лицо со шрамом» (1983), фантастическую трилогию «Назад в будущее» (1985, 1989, 1990), драму «Бонни и Клайд» (1967), триллер «Девушка с татуировкой дракона» (2011), анимационную картину «Тайная жизнь домашних животных 2» (2019) и многие другие.

По мнению журналистов, руководство Netflix решилось на такой шаг из-за производства всё большего объёма оригинального продукта, популярного у зрителей. Из-за этого библиотеку из старых фильмов и телепередач сокращают.

Накануне стало известно, что российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину. Стриминг-сервис Netflix заказал свой первый оригинальный сериал в РФ. Сериал «Анна К» станет современной интерпретацией классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Имена других актёров, кроме Ходченковой, на данный момент не раскрываются. Netflix заявил на проект сразу пять режиссёров: Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Наташу Меркулову, Алексея Чупова и Романа Кантора.

Ранее сообщалось, что американский режиссёр Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм. Мастер известен также по проектам «Хранители», «Лига справедливости Зака Снайдера» и другим. Мэтр сделал пандемийный год одним из своих самых успешных.