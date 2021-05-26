Netflix удалит из библиотеки часть культовых фильмов

Стриминговый сервис Netflix в июне 2021-го удалит из своей библиотеки часть культовых фильмов, передаёт портал Entertainment Weekly. В следующем месяце с платформы исчезнут два сезона детективного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», пять сезонов фэнтези-шоу «Сумеречная зона», триллер «Ганнибал» и некоторые другие многосерийные проекты.
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По мнению журналистов, руководство Netflix решилось на такой шаг из-за производства всё большего объёма оригинального продукта, популярного у зрителей. Из-за этого библиотеку из старых фильмов и телепередач сокращают.
Накануне стало известно, что российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину. Стриминг-сервис Netflix заказал свой первый оригинальный сериал в РФ. Сериал «Анна К» станет современной интерпретацией классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Имена других актёров, кроме Ходченковой, на данный момент не раскрываются. Netflix заявил на проект сразу пять режиссёров: Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Наташу Меркулову, Алексея Чупова и Романа Кантора.
Ранее сообщалось, что американский режиссёр Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм. Мастер известен также по проектам «Хранители», «Лига справедливости Зака Снайдера» и другим. Мэтр сделал пандемийный год одним из своих самых успешных.