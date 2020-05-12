Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

Бюджет сиквелов фильма «Аватар» американского режиссёра Джеймса Кэмерона превышает $1 млрд. Съёмки картин, проходящие в Новой Зеландии, заморожены из-за пандемии коронавируса.
О примерной сумме, которая потребовалась команде на создание фильмов,
Вторая часть должна выйти в декабре 2021 года, а третья — в 2023 году. Если они будут иметь успех в прокате, в 2024 и 2027 году выйдут четвёртая и пятая части проекта.
Как писал NEWS.ru, в Сети появились фотографии американского режиссёра на съёмках продолжения фильма «Аватар». На кадрах он руководит работой под водой.
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