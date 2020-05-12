Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

https://static.news.ru/photo/33d129ee-944e-11ea-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Fox

Бюджет сиквелов фильма «Аватар» американского режиссёра Джеймса Кэмерона превышает $1 млрд. Съёмки картин, проходящие в Новой Зеландии, заморожены из-за пандемии коронавируса.

О примерной сумме, которая потребовалась команде на создание фильмов, сообщил Deadline. «Аватар» станет первой киносерией, на которую компания Disney потратит $1 млрд, отмечает The Independent.

Вторая часть должна выйти в декабре 2021 года, а третья — в 2023 году. Если они будут иметь успех в прокате, в 2024 и 2027 году выйдут четвёртая и пятая части проекта.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились фотографии американского режиссёра на съёмках продолжения фильма «Аватар». На кадрах он руководит работой под водой.