https://static.news.ru/photo/218dba9a-e9b3-11e9-b808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Действующую систему господдержки российского кино в Счётной палате охарактеризовали как недостаточно прозрачную и порекомендовали Минкультуры пересмотреть механизм выделения средств кинопроизводителям.

В СП отметили, что с 2017 года из госбюджета на создание и прокат фильмов было выделено 22,8 млрд рублей. Почти 80% этой суммы направлено на производство отечественных картин.

Отбор заявок на получение господдержки проводился экспертными советами Минкульта, в куда входили представители киносообщества, которые сами являются крупнейшими получателями субсидий. По словам аудитора Михаила Меня, это создаёт риски финансирования аффилированных проектов.

Он также указал на отсутствие анализа критериев, которые влияют на отбор заявок. В частности, Минкульт не учитывает успешность предыдущих работ заявителей в прокате. По словам аудитора, возникают риски неэффективного использования государственных средств, сообщается на сайте СП.

Ранее News.ru писал, что сборы отечественных фильмов в прокате за девять месяцев 2019 года составили 9 млрд рублей, что на 20% ниже показателя за аналогичный период 2018 года. Планку в 1 млрд рублей удалось преодолеть только одному российскому фильму — военной драме «Т-34».