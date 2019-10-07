https://static.news.ru/photo/a60fabc6-e91c-11e9-904c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Т-34» Фото: marsme.ru

Сборы российских фильмов за девять месяцев 2019 года составили 9 млрд рублей, что на 20% меньше показателя 2018 года.

Из отечественных картин только одной — «Т-34» — удалось преодолеть планку в 1 млрд рублей. В общей сложности картина заработала более 2 млрд рублей.

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона», от которого ожидали аналогичных сборов, надежд продюсеров не оправдала. К настоящему времени выручка от проката картины составляет примерно 320 млн рублей.

Всего за указанный период отечественные кинотеатры заработали 40,3 млрд рублей. При этом 31,3 млрд собрали фильмы иностранного производства.

По сравнению с 2018 годом доля российского кино в прокате упала с 31,2% до 22,3%. В ближайшее время увеличения этого показателя ожидать не стоит, сообщают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что список лидеров проката в РФ возглавил новый голливудский фильм «Джокер», снятый режиссёром Тодом Филлипсом. В первые выходные лента собрала порядка 664 млн рублей.