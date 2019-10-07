https://static.news.ru/photo/3f771dac-e8e2-11e9-982b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Джокер»/Warner Bros./DC Films

Американский фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли возглавил российский прокат. В первые выходные кинопоказа экранизация культового комикса собрала около 664 млн рублей.

На втором месте — американо-китайский мультфильм «Эверест» о приключениях девочки Лу и снежного человека. Этот анимационный фильм собрал более 253 млн рублей.

Американская фантастическая картина Джеймса Грэя «К звездам» с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом, лидировавший неделей ранее, занял третье место. Его сборы за выходные оцениваются в 56,3 миллиона рублей.

Статистику обнародовал профильный интернет-портал Kinobusiness , однако, как отмечается, это неофициальные и предварительные данные.

В первой пятёрке также российская лента Карена Оганесяна «Герой» с Александром Петровым и Владимиром Машковым с 35,6 млн рублей за минувшие выходные и российско-китайский фильм Олега Степченко «Тайна печати дракона», собравший 18,8 млн рублей.

Ранее, как писал News.ru, актёр волгоградского Театра юного зрителя Борис Кудрявцев раскритиковал игру Анастасии Заворотнюк в картине «Код апокалипсиса». Он заявил, что роль секретного агента в её исполнении его не впечатлила.