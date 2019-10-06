https://static.news.ru/photo/ee973ba6-e850-11e9-938c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Код апокалипсиса» Фото: Alligator Reklamefilm

Актёр волгоградского Театра юного зрителя Борис Кудрявцев заявил, что роль Анастасии Заворотнюк в фильме «Код апокалипсиса», где она сыграла секретного агента, его не впечатлила.

Настя, такая миниатюрная и позитивная, раскидывает противников направо и налево, это такая фантазия, — считает артист.

Он отметил, что знает мать Заворотнюк и даже сам нянчился с будущей звездой в детстве, передаёт teleprogramma.pro .

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как писал News.ru, пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся слухи о смерти актрисы.