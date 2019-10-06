https://static.news.ru/photo/43daa6c0-e838-11e9-a554-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся слухи о смерти актрисы.

Некоторые российские СМИ сообщили о том, что Заворотнюк умерла ещё в субботу, 5 октября.

Первоисточником слухов стал Telegram-канал «Только никому», в сообщении которого говорилось, что информация о трагедии достоверна на «98 процентов».

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.

Как ранее писал News.ru, Заворотнюк, состояние здоровья которой резко ухудшилось в связи с неоперабельной опухолью мозга, вернётся к концертной деятельности сразу после выписки из больницы.