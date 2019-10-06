Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся слухи о смерти актрисы.
Некоторые российские СМИ сообщили о том, что Заворотнюк умерла ещё в субботу, 5 октября.
Первоисточником слухов стал Telegram-канал «Только никому», в сообщении которого говорилось, что информация о трагедии достоверна на «98 процентов».
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.
Как ранее писал News.ru, Заворотнюк, состояние здоровья которой резко ухудшилось в связи с неоперабельной опухолью мозга, вернётся к концертной деятельности сразу после выписки из больницы.
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