https://static.news.ru/photo/b56b66a8-e7d9-11e9-87b0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Valery Gorokhov/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, состояние здоровья которой резко ухудшилось в связи с неоперабельной опухолью мозга, вернётся к концертной деятельности сразу после выписки из больницы. Об этом заявил её концертный директор Станислав Христов.

По его словам, у актрисы есть все шансы на выздоровление и возвращение к работе.

При этом Христов подчеркнул, что в ближайшее время выступление Заворотнюк в эфире одного из телеканалов невозможно, сообщает Ura.ru.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Родственники звезды от официальных комментариев воздерживаются.

Ранее News.ru писал о том, что муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв с 7 октября вновь приступает к работе в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое он покинул после резкого ухудшения состояния супруги.