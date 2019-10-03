https://static.news.ru/photo/5f3df85a-c54b-11e9-9200-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышов с 7 октября вновь приступает к работе в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которое он покинул после резкого ухудшения состояния супруги.

Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки, — поделилась секретами представления Навка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Спортсменка также рассказала, что премьера нового ледового шоу с участием Чернышова состоится уже на следующей неделе.

При этом о болезни Заворотнюк фигуристка говорить отказалась.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По неподтверждённой информации врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее News.ru писал о том, что доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева объяснила, почему опухоль мозга — глиома, обнаруженная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.