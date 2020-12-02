Собянин выразил соболезнования близким Бориса Плотникова

https://static.news.ru/photo/9a350b12-3497-11eb-a06c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Соболезнования в связи с утратой высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ушёл из жизни выдающийся актёр и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства, — говорится в телеграмме Собянина, опубликованной на официальном сайте мэра.

Борис Плотников в первую очередь известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Однако на его счету множество других ролей в театре и кино. Его кинокарьера началась в 1976 году — он снялся в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение». Последним появлением Плотникова на экране стала роль патриарха Иова в сериале «Годунов».

Уроженец Невьянска Свердловской области, артист начинал театральную карьеру в Свердловском ТЮЗе. С 1978 года он служил в столичном театре Сатиры, также был актёром Театра Российской армии, театра-студии под руководством Олега Табакова и МХТ имени Чехова.

Ранее NEWS.ru писал, что стала известна причина смерти Бориса Плотникова. Он скончался в больнице от коронавирусной инфекции.