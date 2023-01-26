Скончался снявший «Сибириаду» кинооператор Умер кинооператор Пааташвили, снявший «Романс о влюбленных» и «Сибириаду»

Кинооператор Леван Пааташвили, снявший такие фильмы как «Романс о влюбленных» и «Сибириада» скончался в возрасте 96 лет, сообщает Союз кинематографистов РФ. Прощание с ним пройдет 27 января в ритуальном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25.

Народный артист Грузинской ССР, Лауреат Государственной премии СССР. Наш коллега, искренне нами любимый друг Леван Георгиевич Пааташвили (12.03.1926 — 24.01.2023) покинул этот мир. Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Умер Пааташвили во вторник 24 января.

С 1964 по 1980 год Пааташвили работал на киностудии «Мосфильм». Помимо операторской работы он также преподавал студентам. С 1981 по 1995 год был организатором и руководителем операторской мастерской кинофакультета Тбилисского театрального института им. Ш.Руставели. С 2000-го преподавал операторское мастерство в Московской Международной Киношколе.