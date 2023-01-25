Умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Фото: Sesame Workshop/Twitter

Ллойд Моррисетт,

Умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт, сообщила компания Sesame Workshop в своем Twitter. Кинодеятелю было 93 года.

Ллойд оставляет огромное наследие для детей всего мира, — говорится в сообщении компании.

Причина смерти Моррисетта не называется.

Дебютый выпуск «Улицы сезам» вышел в ноябре 1969 года. По словам бывшего президента корпорации Карнеги в Нью-Йорке Джон Гарднер говорил, что Моррисетт был скромным, но люди, которые видели начало проекта, согласны с тем, что он сыграл важную роль в качестве члена этой группы.

Другой создатель «Улицы Сезам» Джоан Ганз Куни заявила, что без Моррисетта шоу никогда бы не появилось на экранах. По его словам, именно Моррисетту впервые пришла идея использовать телевидение для обучения дошкольников буквам и цифрам.

В 2020 году в возрасте 86 лет ушел из жизни один из авторов детской телевизионной программы «Маппет-шоу» Джек Бернс. Маппеты — семейство персонажей-кукол. Впервые они появились в американском шоу «Сэм и Друзья» в 1955 году, после чего в 1969 году стали звездами детской телепрограммы «Улица Сезам», которая прославилась на весь мир.