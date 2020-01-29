https://static.news.ru/photo/b4ff4ff4-429c-11ea-9603-fa163e074e61_660.jpg Фото: United Archives / kpa/Global Look Press

Один из авторов детской телевизионной программы «Маппет-шоу» Джек Бёрнс ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

Он написал сценарии для 28 эпизодов кукольного шоу, а так же был соавтором американского комика Джоджа Карлина, напоминает The Hollywood Reporter.

По словам его менеджера, артист проживал в доме престарелых последние два года.

Маппеты — семейство персонажей-кукол. Впервые они появились в американском шоу «Сэм и Друзья» в 1955 году, после чего в 1969 году стали звёздами детской телепрограммы «Улица Сезам», которая прославилась на весь мир.

Как писал NEWS.ru, авторы детской телепередачи «АБВГДейка» объявили о её закрытии спустя 45 лет после первого эфира.