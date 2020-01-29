Один из авторов детской телевизионной программы «Маппет-шоу» Джек Бёрнс ушёл из жизни в возрасте 86 лет.
Он написал сценарии для 28 эпизодов кукольного шоу, а так же был соавтором американского комика Джоджа Карлина,
По словам его менеджера, артист проживал в доме престарелых последние два года.
Маппеты — семейство персонажей-кукол. Впервые они появились в американском шоу «Сэм и Друзья» в 1955 году, после чего в 1969 году стали звёздами детской телепрограммы «Улица Сезам», которая прославилась на весь мир.
Как писал NEWS.ru, авторы детской телепередачи «АБВГДейка» объявили о её закрытии спустя 45 лет после первого эфира.
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