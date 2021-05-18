Скончался актёр из фильма «Бетховен» Чарльз Гродин

https://static.news.ru/photo/506f0388-b87d-11eb-a5f2-96000091f725_660.jpg Чарльз Гродин Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр театра и кино Чарльз Гродин умер на 87-м году жизни в Уилтоне, штат Коннектикут. Причиной смерти стало онкологическое заболевание костного мозга, передаёт агентство Associated Press.

Гродин родился в Питтсбурге в 1935 году в семье продавца галантереи. Отец умер, когда Чарльзу было 18 лет. Артист испытывал проблемы с дисциплиной в школе. По его словам, он был «грубым ребёнком, которого постоянно выгоняли из класса».

Гродин начал актёрскую карьеру, исполнив роль барабанщика в ленте «2000 лье под водой». Он прославился благодаря ролям в нескольких частях «Бетховена» — комедиях о собаке породы сенбернар, в ремейке «Кинг-Конга», а также в картине «Успеть до полуночи». В 1990-х и в начале 2000-х Гродин вёл развлекательное шоу на ТВ и работал политическим обозревателем на CBS.

В 1997-м он получил премию «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.

Ранее сообщалось, что итальянский композитор и певец Франко Баттиато скончался после продолжительного заболевания в возрасте 76 лет, передаёт газета La Repubblica со ссылкой на его семью. По информации издания, мэтр умер у себя дома на Сицилии. За свою карьеру покойный поработал в самых разных жанрах. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.