Скончался актёр из фильма «Бетховен» Чарльз Гродин

Американский актёр театра и кино Чарльз Гродин умер на 87-м году жизни в Уилтоне, штат Коннектикут. Причиной смерти стало онкологическое заболевание костного мозга, передаёт агентство Associated Press.
Гродин родился в Питтсбурге в 1935 году в семье продавца галантереи. Отец умер, когда Чарльзу было 18 лет. Артист испытывал проблемы с дисциплиной в школе. По его словам, он был «грубым ребёнком, которого постоянно выгоняли из класса».
Гродин начал актёрскую карьеру, исполнив роль барабанщика в ленте «2000 лье под водой». Он
В 1997-м он получил премию «Эмми» за работу на шоу Пола Саймона.
Ранее сообщалось, что итальянский композитор и певец Франко Баттиато скончался после продолжительного заболевания в возрасте 76 лет, передаёт газета La Repubblica со ссылкой на его семью. По информации издания, мэтр умер у себя дома на Сицилии. За свою карьеру покойный поработал в самых разных жанрах. В 1984-м вместе с исполнительницей Аличе представил Италию на конкурсе «Евровидение», заняв пятое место.