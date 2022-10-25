Серебряков, Месхи, Шпица блеснули на премьере фильма о библиотеке Грозного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере приключенческого боевика «Либерея: Охотники за сокровищами» в кинотеатре «Октябрь»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера нового российского приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». В прокат лента выйдет 27 октября.

В руки героев фильма попадает артефакт: драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного, которую называют Либерея, существует! Они пытаются разгадать старинные шифры, однако троице искателей противостоят некие могущественные силы. Чтобы приблизиться к разгадке, героям придется объехать практически всю Россию и побывать на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Роли в фильме «Либерея: Охотники за сокровищами» исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие. Поддержать актеров на премьере пришли художник Никас Сафронов, певица Лена Катина, артист Гела Месхи, актриса Екатерина Шпица.

Кадры премьеры фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» — в галерее NEWS.ru.