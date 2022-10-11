Художник Сафронов обвинил артистов в паникерстве и трусости из-за СВО Художник Сафронов обвинил звезд шоу-бизнеса в паникерстве и трусости, но выступил против их мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Народный художник РФ Никас Сафронов усомнился в разговоре с NEWS.ru в необходимости призыва российских певцов и актеров в рамках объявленной частичной мобилизации. По его словам, большинство артистов склонны к паникерству, «не служили, никогда не видели ружья и падают в обморок при виде крови». Сафронов отметил, что имеет опыт службы в ракетных войсках и в случае получения повестки «не будет искать лазейки», а отправится в зону СВО.

Необходимость призыва знаменитостей в рамках частичной мобилизации Сафронов назвал «неоднозначным вопросом».

С одной стороны, неважно, кем вы являетесь — спортсменом, блогером, артистом или музыкантом. Вы в любом случае обязаны жить по законам своей страны. И в смысле частичной мобилизации закон един для всех. Если родина приказала мобилизоваться, следует это сделать, а не искать возможные лазейки, — отметил Сафронов.

При этом художник усомнился в уместности пребывания ряда деятелей культуры в зоне СВО.

Какого энтузиазма при объявлении о мобилизации вы ждете от певца или актеришки, худого и сутулого? От людей, которые в большинстве своем в армии не служили и ружье-то не видели никогда, мало проку в зоне СВО. Некоторые в обморок падают при одном виде крови. Ну, запустите их на передовую — и что дальше? Какая польза от хилого артиста в окопе? — задался вопросом художник.

Кроме того, деятели искусства, по мнениюСафронова, «от природы склонны к фантазированию и преувеличениям», поэтому «в сложных обстоятельствах часто начинают паниковать».

Некоторые из них не способны не только совершить подвиг, они не в состоянии даже адекватно оценивать ситуацию. Примером тому являются истерики после начала СВО, которые публичные фигуры устраивали и продолжают устраивать преимущественно в социальных сетях. Так что нечего паникерам делать в зоне СВО, — заявил Сафронов.

Ранее заслуженный артист России, юморист, пародист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что является офицером запаса и при необходимости готов влиться в ряды Вооруженных сил РФ. Он призвал россиян не уклоняться от призыва в рамках частичной мобилизации, назвав службу «святой обязанностью».

Актер театра и кино, телеведущий Егор Бероев также заявил NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации, а согласится отправиться в зону СВО. Он добавил, что в настоящее время его друзья, которые служат в рядах ВДВ, находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.