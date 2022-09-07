Сергей Газаров покажет женский взгляд на войну в новом сезоне Театра сатиры Труппу ждут эксперименты, фестиваль по Маяковскому и расширенный детский репертуар

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Газаров во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве

6 сентября сразу два видных столичных театра представили своим труппам планы на новый сезон. Сначала — театр Вахтангова, а затем — Московский Театр сатиры. Последний готовится к предвековому, 99-ому, сезону в обновленном и объединенном составе. Теперь у театра четыре сцены, 121 артист в труппе и 450 человек в коллективе. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров пообещал актерам ярких и оригинальных спектаклей, а также рассказал об изменениях в репертуаре Прогресс-сцены (бывшего Театра Джигарханяна).

Московский Театр Сатиры вернулся с летних каникул и сразу же приступил к активной работе. Помимо традиционного дневного сбора труппы, вечером на основной сцене зрители увидели праздничную версию спектакля «Где мы?», приуроченную к 88-летию президента театра Александра Ширвиндта.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве

А уже 13 сентября «Сатира» представит первую премьеру сезона — спектакль «Этот ребенок» в постановке Никиты Кобелева на сцене «Чердак сатиры». По задумке создателей зрители увидят десять абсурдных, ироничных и трагикомичных рассказов о родителях и детях, основанных на пьесе французского драматурга Жоэля Помра, но созданных в технике вербатим. То есть с добавлением диалогов реальных людей.

Через месяц на Основной сцене Театра сатиры Михаил Мокеев представит спектакль «Невольницы» по пьесе Александра Островского. Несмотря на полное сохранение авторского текста, Мокеев не останавливался на классическом прочтении, а стремился к острому, яркому воплощению сюжета на сцене. Зрителей ждет множество музыкальных номеров с монологами главных героев, написанных в жанре инди-рока.

Мы стараемся честно рассказывать эту историю, восхищаемся мастерством драматурга и его умением мыслить сценическими категориями: ведь Островский не писал про жизнь, он писал про театр. Я не «наваливаюсь» на великого драматурга своими трактовками, не пытаюсь наивно думать, что понимаю его лучше, чем он сам. Но мне интересно вскрыть автора, «расщепить» материал на неожиданные атомы. Показать его через современные музыкальные и сценические формы, — рассказал Мокеев.

Еще одна премьера — «Женитьба» Николая Гоголя в постановке режиссера Филиппа Гуревича на «Чердаке сатиры». Сам Сергей Газаров представит в феврале 2023 года результат работы над спектаклем «Весталка» о Великой Отечественной войне глазами женщин. Пьесу к постановке на основе романа уральского писателя Николая Никонова театр специально заказывал драматургу и режиссеру Николаю Коляде.

Особая программа ждет зрителей на Ломоносовском проспекте в филиале Театра сатиры — бывшем Театре Джигарханяна. В течение всего сезона там пройдет фестиваль-лаборатория «ХОРОШО!», посвященная творчеству Владимира Маяковского. Театр проведет ее в преддверии двух юбилеев — 130-летия со дня рождения поэта и грядущего в 2024 году столетия театра.

Кроме того, на Прогресс-сцене состоится премьера постановки «Крупа и Фантик» питерского режиссера Романа Габрия, написанной им по повести Евгении Мальчуженко в жанре «документальной дезинформации» о Надежде Крупской и Фанни Каплан.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер Юрий Васильевво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер Юрий Васильевво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актриса Вера Васильевам во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актриса Вера Васильевам во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаровво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаровво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актриса Зоя Зелинская во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актриса Зоя Зелинская во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаровво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаровво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндтво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндтво время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Директор Московского академического театра сатиры Петр Кравченко и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров (справа) Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Директор Московского академического театра сатиры Петр Кравченко и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров (справа) Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров во время сбора труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Сбор труппы Московского Академического театра сатиры в Москве

Особое внимание уделят детскому репертуару. До Нового года для маленьких зрителей представят несколько премьер. 10 декабря зрители увидят новую интерпретацию «Карлсона» на Основной сцене Театра сатиры, а в канун Нового года на Прогресс Сцене — спектакль «Житие и бытие Ивана Семенова, второгодника и второклассника» в постановке Михаила Плутахина.

А малая сцена на Спортивной, где когда-то зародился Театр Джигарханяна, станет полноценным детским театром. С 26 ноября 2023 года там будет идти премьерная постановка по сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а также сказка Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» в зрелищном кукольно-теневом сценическом воплощении с цирковыми элементами.

Сергей Газаров обещал, что в будущем сезоне на разных сценах театра будет представлено 6−7 премьерных спектаклей. Репертуар в целом определен. Остается только много работать, чтобы все получилось, резюмировал худрук.