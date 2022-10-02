Основа победы: как Иван Грозный создавал русскую армию

Фото: wikipedia

Посланники от Ермака на красном крыльце перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского, 1884 год

1 октября 1550 года царь Иван IV учреждает «избранную тысячу» — отборный отряд кавалерии «быстрого реагирования», заложив основу для формирования регулярного русского войска. С этого начался процесс преобразования армии России, что привело к победам над Казанским, Астраханским и Сибирским ханствами, превращением России в великую державу. О смысле и содержании военных реформ Ивана Грозного — в материале NEWS.ru.

Как была устроена армия русского государства

Московское великое княжество, а затем русское государство постоянно воевали. Россия была окружена врагами. С востока и юга Золотая орда, а затем ханства, образовавшиеся после распада этой державы. На западе наших постоянно пробовали на прочность немцы, шведы, поляки. Год без войны считался редкостью, за которую надо возносить благодарственные молитвы Богу. Из пятидесяти лет, что правил первый русский царь Иван IV, по прозвищу Грозный, мирными были лишь три года.

Понятно, что такое положение дел заставляло обращать особое внимание на дела военные. Слабая армия означала гибель России, сильная — процветание и покой. До XVI столетия организация русского войска была очень проста: княжеская дружина, к которой при необходимости добавлялись городские полки. В XV веке городское ополчение сменилось поместной конницей, в которой обязаны были служить дворяне, которые за это получали земли и крестьян.

Поместье, данное московским государем, позволяло дворянину купить лошадь, доспех, оружие и по первому требованию отправляться на войну. Если поместье приносило больше дохода, то дворянин должен был встать в строй не один, а с «боевыми холопами» — крестьянами, которых специально обучали военному делу. Это нашло отражение в формулировке того времени: явиться на государеву службу «конно, людно и оружно».

Такая система была во многом заимствована у Османской империи, где точно так же была организована кавалерия сипахов — самый многочисленный род войск в Турции. Но военное дело развивалось, и русскому войску пришлось меняться. При великом князе московском Василии III в русском войске формируются отряды пищальников, то есть стрелков, вооруженных пищалями, как на Руси назвали аркебузы — довольно примитивные фитильные ружья. Часть пищальников набирали из горожан. Монополии дворянского ополчения, бывшего основой московского войска, пришел конец.

Фото: wikipedia Василий III, отец Ивана IV

Пищальники и стрельцы

Несмотря на рост числа пищальников, они были относительно немногочисленны, часто собирались лишь на время войны и не проходили специального обучения «огневому бою». Меж тем, почти без передышки воюющему русскому государству требовалось постоянное войско, вооруженное современными ружьями. Оно появилось в 1550 году, когда, как сообщают документы: «Учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси выборных стрельцов из пищалей 3000 человек, а велел им жить в Воробьевой слободе. Да и жалованье стрельцам велел давати по 4 рубля на год». Кстати, стрельцы тоже использовали османский опыт, но уже янычар — отборную стрелковую пехоту султанов.

Три тысячи по тем временам — целая армия. К тому же хорошо организованная. Стрельцы получали постоянное жалование из казны, были обязаны регулярно заниматься обучением под руководством своих командиров. Для жительства им были отведены собственные дома, где вместе со стрельцом могла жить его семья. Поскольку военная служба не занимала все свободное время, многие стрельцы получали дополнительный доход от ремесла или мелкой торговли.

Стрелецкий корпус делился на «статьи» по 500 воинов, каждая из статей — на сотни. Во главе статей стояли «головы», так назывался тогда чин командира воинской части, происходившие из детей боярских, из благородных назначались и младшие офицеры — сотники. Численность нового войска постоянно росла на протяжении всего XVI века. Так, на коронации царя Федора Иоанновича в русской армии служили уже 20 тысяч стрельцов, а в 1689 году, уже при Петре I, в русской армии состояли 44 стрелецких полка.

Что пищальники, что стрельцы — это пехота. Тяжелая кавалерия, господствовавшая на полях сражений еще со Средних веков, в XVI веке теряет свое ключевое значение. Пехота же в это время переживает возрождение и начинает играть все более значимую роль.

Но одних пеших войск России было недостаточно. Тем более что главные противники русского государства — крымские татары, другие осколки Золотой орды и поляки, по-прежнему делали ставку на кавалерию. Воевать против них преимущественно пехотой значило обречь себя на передачу инициативы врагу, вести бои исключительно «от обороны», что при протяженных границах России, означало военную катастрофу.

Поэтому в XVI веке русская кавалерия продолжала оставаться главным родом войск. Однако эту кавалерию надо было реформировать, чтобы сделать более организованной, готовой к быстрой мобилизации и боеспособной.

Всё ради победы

1550 год стал временем начала большой реформы в России. Московское войско уже два раза совершало походы на Казанское ханство, но серьезных успехов пока не достигло. Потребовалось модернизировать государственную систему, чтобы не только начать побеждать врагов на поле боя, но и создать прочную основу для формирования и содержания мощной армии, чтобы русское государство могло выдержать долгую войну, не придя в полное разорение.

Царь Иван IV усовершенствовал налоговое законодательство. Имевшиеся льготы отменили, все подданные русского царя теперь платили равный налог, собираемость которого увеличилась, а уклоняться от его уплаты стало сложнее. В провинции было ограничено своеволие наместников и волостелей — администраторов, присылаемых из Москвы. Значительная часть их функций и прав перешла к выборным местными жителями должностным лицам: земским и губным старостам.

Вместо импровизированной феодальной системы организации власти образовалась новая стройная система центральных ведомств. Их тогда называли «приказами» или «избами» («Поместная изба», «Челобитенная изба», «Разбойная изба»). Увеличили количество грамотных профессиональных чиновников — дьяков и подьячих. Были отменены кормления — система, когда чиновники не получали жалование, а содержались за счет подношений людей, обращавшихся в государственные органы за помощью. Качество управления страной заметно возросло.

В 1550 году приняли новый свод законов: Судебник. Он является аналогом современного Уголовно-процессуального кодекса, но кроме этого содержал нормы других отраслей права.

В 1551 году Русская православная церковь утвердила «Стоглав» — важнейший сборник, содержащий юридические, нравственные, богословские и административные нормы. В нем же было впервые в истории России сформулировано решение учредить по городам «книжные училища», то есть развернуть широкую программу народного просвещения. По масштабу перемен реформы Ивана IV уступают лишь великим реформа Петра Великого и Александра II.

Фото: wikipedia «Стоглав». 1551 г. Титульный лист

Военная реформа

Но главным делом, на которое царь обращал особое внимание, стала военная реформа. Одним из первых самостоятельных действий Ивана IV было принятие царского титула. Этот, казалось бы, символический акт на самом деле являлся первым пунктом большой внешнеполитической программы, направленной на создание великой державы на основе еще недавно совсем небольшого Московского княжества. Став русским царством, Московия была обречена на целую череду войн, чтобы вернуть себе наследие Древней Руси Рюриковичей, земли которой захватили поляки и литовцы, а также подчинить наследников Золотой орды, еще недавно угнетавшей русские земли.

Однако к тому моменту дворянское войско переживало не лучшие времена. Вот что пишет историк русской армии XVI века Виталий Пенской:

Время «боярского» правления 2-й половины 1630-х — первой половины 1640-х годов крайне негативно сказалось на состоянии поместной конницы — ядра московского войска того времени. Отсутствие четкого порядка в земельных пожалованиях и различные злоупотребления в распределении и использовании фонда государственных земель в годы малолетства Ивана привели к тому, что служилые люди стали «оскудевать» и не могли нести службу так исправно, как и раньше. В своих «Царских вопросах» к Стоглавому собору Иван IV указал на необходимость генеральной ревизии всей системы землепользования. По расчетам царя и его советников, она позволила бы точно определить, кто какими землями владеет и какую несет с них службу.

То есть вопросы боеспособности, как это часто бывают, упирались в экономику.

Первым мероприятием, которое должно было навести порядок в дворянской службе, стал указ 1 октября 1550 года о «Тысяче лучших слуг». Отныне ближайший к царю круг военных составили 1078 человек из числа наиболее отличившихся в предыдущих военных кампаниях. Все они не принадлежали ранее к московским дворянам и чаще всего происходили из провинции.

То есть отбор производился не по знатности, как раньше, а по личным заслугам. Земли для новых помещиков «избранной тысячи» выделялись строго на расстоянии не более чем 70 верст от Москвы.

Фото: wikipedia Избранная тысяча

Избранная тысяча

Это было очень важное условие: в случае внезапного сбора войска достаточно было одного дня, чтобы оповестить «избранную тысячу», одного дня на сборы и дня на то, чтобы прибыть в Москву. Для армий прошлого, которые могли собираться по несколько месяцев, такой срок выступления в поход был настоящей фантастикой.

«Тысячники» были обязаны постоянно находиться в готовности выступить в поход по первому же приказу царя. К 1552 году была составлена «Дворцовая тетрадь», в которую внесли список всех московских дворян по отдельным уездам, что позволило наладить систему контроля за войском.

Московские дворяне делились на три разряда, отличавшиеся количеством пожалованной земли: 200, 150 и 100 четвертей (четверть — 0,55 гектара). Таким образом, имения составляли от 55 до 110 гектаров. Если помещик погибал на войне или умирал своей смертью, его земля должны была перейти к старшему сыну на условиях продолжения несения военной службы (это означало, что каждый отец отвечал за военную подготовку своих сыновей). Если дворянский сын не мог служить по состоянию здоровья или неумению, то поместье отходило к следующему по старшинству сыну, а при их отсутствии или неспособности — возвращалось в казну. Назначенный царем земельный надел не мог увеличиваться или уменьшаться.

Московские дворяне образовали элиту русской армии, ее главный кадровый резерв. Они составляли что-то вроде царской гвардии, из них же назначались командиры отрядов во время войны, черпались кадры для временной службы на границе. «Тысячники» становились дипломатами, занимали посты чиновников.

В XVIII столетии так же использовал императорскую лейб-гвардию Петр I. Современники отмечали, что благодарные царю воины-провинциалы стали его вернейшей опорой, среди них не было ни заговоров, ни поддержки княжеской и боярской оппозиции Ивану IV.

Фото: wikipedia Портрет Петра I кисти Жан-Марка Натье, 1717 год

Царь против местничества

Незадолго до выхода указа об «избранной тысяче» выходит другой царский указ, приостанавливающий действие старинного обычая «местничества» на время боевых действий. Местничество было тесно связано со старой аристократией.

Считалось, что ни князь, ни боярин не может занимать чин и должность ниже, чем занимал его предок — это считалось уроном родовой чести. Для этого велись огромные местнические книги, где подробно записывалось, кто, когда и на какой должности служил государю московскому.

При формировании войска местничество вызывало долгие споры, кто из военачальников должен подчиняться кому и по какому праву. Местничество страшно мешало продвижению талантливых людей из низов — ведь худородному дворянину, будь он даже гением тактики и стратегии, никто не стал бы подчиняться, но зато охотно подчинялись недалекому боярину, предок которого служил еще князю Дмитрию Донскому.

Приказ царя способствовал единоначалию в войске и укреплению дисциплины — более никто не решался оспаривать приказы командиров, назначенных Иваном IV.

Уложение о службе

В 1556 году, продолжая начавшуюся реформу, выходит очень важный документ: «Уложение о службе». В нем описывался порядок прохождения военной службы: сколько воинов должно быть выставлено с какого количества земли и как они должны быть подготовлены и вооружены. Если дворянин приводил больше воинов, чем требовалось, то получал от государства субсидию, если меньше, то сначала платил штраф, а затем мог и вовсе лишиться поместья.

Размер государственного поместья не был одинаковым и отличался от уезда к уезду в зависимости от плодородности земли. Отныне обязательная царская служба распространялась на все благородное сословие. В войске должны были служить не только помещики, но и старая аристократия, бояре и князья, ранее служившие добровольно.

Появился регламент системы военной подготовки. До 15-летнего возраста всякий дворянин числился «недорослем». Это означало, что он проходит обучение дома, в монастыре или в школе. Кроме грамотности требовалось хорошее владение оружием и развитый навык верховой езды.

Когда юному дворянину исполнялось 15 лет, его записывали в служилый список, и он становился «новиком». Это означало, что он уже поступил на службу и учится военному делу на практике, но еще не считается полноценным подготовленным воином и не получил земельного пожалования. Для учета и проверки подготовки служилых дворян регулярно проводились смотры, уточнявшие служилые списки дворян, приписанных к одному уезду. Неявка на такой смотр считалась серьезным преступлением.

Также по решению царя дворяне, платившие «налог кровью», несли меньшую налоговую повинность перед государством. В то время как не служащие в войске крестьяне платили налог с каждых 500 четвертей (эта повинность могла быть распределена на несколько семей), то у дворян такую же сумму платили с 800 четвертей. Провинциальное дворянство называлось «городовым» и также делилось на разряды в зависимости от величины пожалованного поместья.

Фото: wikipedia В. М. Васнецов. Царь Иван Грозный, 1897 год

Успешные реформы — основа победы

Русский историк Василий Ключевский так подводит итоги военной реформы Ивана IV:

Оклад — по чину, дача — по вотчине и служебному возрасту, придача и к окладу, и к даче — по количеству и качеству службы.

То есть военная служба и награда за нее впервые были поставлены в зависимость от, с одной стороны, финансовых возможностей, а с другой — от личных качеств дворянина, его храбрости и ума. Благодаря наведению порядка в обеспечении землей и денежным жалованием правительству удалось сохранить и даже существенно повысить боеспособность дворянского ополчения.

Высокая эффективность нового дворянского войска была продемонстрирована во время Третьего похода на Казанское ханство в 1552 году. Вместе с пешими стрельцами и артиллерией на войну выдвинули три полка поместного ополчения.

Когда казанская кавалерия попыталась атаковать подошедший к городу русский конный ератульный (разведывательный) полк, он выстоял под внезапным ударом и при поддержке стрельцов и артиллерии разгромил ударный отряд татар. Вскоре состоялся большой бой русской поместной конницы с войском татарского князя Япанчи на Арском поле.

Русские применили типично татарскую тактику ложного отступления и, выманив Япанчу с его всадниками из-под защиты укреплений, нанесли внезапный удар, закончившийся полным разгромом полевой армии Казани. Современники отмечали, что поле боя было покрыто телами погибших татарских воинов.

Когда начался решающий бой, в пролом Казанских крепостных стен устремились не только стрельцы, но и спешенные московские дворяне. Храбрость, ярость и сила натиска была столь велики, что Казань пала после первого штурма. Последний хан Едигер был взят в плен, принял крещение, всю жизнь прожил в России и погиб за нее, сражаясь в Ливонской войне.