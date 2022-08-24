Светская премьера очередной киноновинки, фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», собрала в кинотеатре «Октябрь» массу звезд.

Посмотреть иностранный фильм на большом экране, что по нынешним временам редкость, пришли актер Алексей Серебряков с дочерью Дарьей, актриса Нонна Гришаева с сыном Ильей, певица Алена Свиридова, телеведущий Дмитрий Дибров и многие другие российские знаменитости.

Согласно сценарию триллера, в недалеком будущем у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.

Кадры премьеры фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — в галерее NEWS.ru.

Актер Алексей Серебряков и его дочь Дарья

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актер Алексей Серебряков и его дочь Дарья

Общественный и политический деятель Ирина Хакамада

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Общественный и политический деятель Ирина Хакамада

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров

Актриса Александра Черкасова-Служитель

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Александра Черкасова-Служитель

Телеведущий Александр Анатольевич

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Телеведущий Александр Анатольевич

Актриса Анна Александрова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Анна Александрова

Певица Алена Свиридова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Алена Свиридова

Певица, модель Таша Белая

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица, модель Таша Белая

Актриса Мария Андреева

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Мария Андреева