Дибров, Гришаева, Серебряков: фото звезд с премьеры «Преступлений будущего»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Нонна Гришаева с сыном Ильей

Светская премьера очередной киноновинки, фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», собрала в кинотеатре «Октябрь» массу звезд.

Посмотреть иностранный фильм на большом экране, что по нынешним временам редкость, пришли актер Алексей Серебряков с дочерью Дарьей, актриса Нонна Гришаева с сыном Ильей, певица Алена Свиридова, телеведущий Дмитрий Дибров и многие другие российские знаменитости.

Согласно сценарию триллера, в недалеком будущем у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.

Кадры премьеры фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — в галерее NEWS.ru.