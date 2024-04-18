Селин Дион выпустит фильм о болезни, «изменившей ее жизнь» Селин Дион выпустит фильм о своей борьбе с синдромом мышечной скованности

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Селин Дион

Канадская певица Селин Дион выпустит фильм о болезни, изменившей ее жизнь. Знаменитость сообщила об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена), добавив, что в кинокартине I am: Celine Dion будет показан «честный взялось на борьбу» с недугом. Режиссером проекта стала Ирен Тейлор Бродски, известная по своей короткометражке «Последний дюйм». Известно, что Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания под названием синдром мышечной скованности.

Этот недуг является прогрессирующим и неизлечимым. Пациенты с данным синдромом испытывают проблемы с подвижностью, так как организм атакует собственные нервные клетки. В мышцах постепенно усиливаются спазмы, а впоследствии они становятся ригидными.

Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, помочь другим, у кого такой же диагноз, — написала Дион.

О проблемах певицы со здоровьем впервые стало известно в декабре 2022 года. Из-за болезни она отменила свыше 40 концертов, а в 2023 году в Сети появилась информация о том, что знаменитость полностью утратила контроль над телом.

В феврале певица посетила церемонию вручения премии «Грэмми-2024». Поднявшись на сцену, Дион поблагодарила поклонников за поддержку, признавшись им в любви. Певица подчеркнула, что 27 лет назад получила свою премию «Грэмми» из рук Дайаны Росс и Стинга.