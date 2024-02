Появившаяся на «Грэмми» тяжелобольная Селин Дион заставила зал плакать Селин Дион вышла на сцену «Грэмми» на фоне борьбы с синдромом скованности мышц

Фото: Chris Pizzello/AP/TASS

Певица Селин Дион на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми»

55-летняя канадская певица Селин Дион довела поклонников до слез, появившись на сцене на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» на фоне борьбы с синдромом мышечной скованности, пишет Daily Mail. Исполнительница, сделавшая перерыв в карьере в 2022 году из-за борьбы с неизлечимым синдромом «жесткой личности», выглядела бодрой и жизнерадостной.

На сцене певицу поддерживал ее 23-летний сын Рене-Шарль Анджелил, Дион вручила Тейлор Свифт награду «Альбом года». Поклонники писали под видео: «Селин Дион прямо сейчас довела весь зал до слез. Эта легенда, эта королева. Какой храброй и жизнерадостной она выглядит! — говорится в сообщении.

Поднявшись на сцену, Дион поблагодарила поклонников за поддержку, признавшись им в любви. Певица подчеркнула, что 27 лет назад получила свою премию «Грэмми» из рук Дайаны Росс и Стинга.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал ожидаемым триумф американской певицы Билли Айлиш на церемонии «Грэмми». Музыкальный критик объяснил, что композиция What Was I Made For? стала хитом после того, как состоялась премьера популярного фильма «Барби», где песня использовалась в качестве саундтрека.

Саундтрек к «Барби» также победил в номинации «Лучшая песня для визуальных медиа». Кроме того, What Was I Made For? претендовала на награду в номинациях «Запись года», «Лучшее поп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Певица поблагодарила жюри премии и отдельно выразила благодарность своему брату Финнеасу О’Коннеллу, который пишет для нее музыку.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Там же сразу после вручения наград был задержан рэпер Киллер Майк, победивший в номинациях «Лучший рэп-альбом», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». По данным СМИ, артиста увезли на допрос после потасовки.