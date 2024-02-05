Полиция задержала рэпера Киллера Майка после получения трех премий Grammy

Фото: B. Alyssa Trofort/The Photo Access/Global Look Press

Киллер Майк (Майкл Сантьяго Рендер)

Рэпер Киллер Майк (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) был арестован сотрудниками полиции Лос-Анджелеса сразу после получения премий Grammy, сообщает издание The Hollywood Reporter. По словам журналиста Криса Гарднера, исполнителя увезли прямо из здания, в котором проходила 66-я церемония вручения наград. Представители полиции объяснили, что рэпер был задержан за мелкое правонарушение.

[Киллер Майк] был задержан около 16:00 на Crypto.com Arena за потасовку. В настоящее время он находится на допросе, — заявили в полиции.

Артист получил сразу три премии на прошедшей церемонии. Он был награжден за лучшую рэп-песню, лучшее рэп-исполнение, а также за лучший рэп-альбом. В последний раз жюри премии Grammy отмечало его заслуги в 2003 году. Высокую оценку получила его песня OutKast The Whole World.

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