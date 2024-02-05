Концерты Орбакайте отменили еще в двух российских городах ТАСС: в Красноярске и Иркутске отменили мартовские концерты Орбакайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организатора мероприятий Оганнеса Тухманяна. Он напомнил, что Орбакайте должна была выступать в Красноярске 7 марта, а в Иркутске — 12 марта. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».

Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и Иркутске, — заявил Тухманян.

Отмечается, что это не первые отмененные концерты певицы. Ранее было отменено выступление Орбакайте в Улан-Удэ, запланированное на 13 марта. По данным Министерства спорта и молодежной политики Бурятии, концерт был отменен с учетом мнения граждан и общественных организаций. Предполагается, что решение принято после обращения членов Бурятского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» к властям, в котором они просили не проводить концерт артистки в регионе. Активисты отмечали, что Орбакайте живет в США и ездит в Россию «только зарабатывать».

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан ранее заявил, что он не понимает, почему отменили концерт певицы в Бурятии. Он напомнил, что артистка неоднократно выступала на федеральных телеканалах, в том числе в новогодних программах.