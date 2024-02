Продюсер объяснил триумфальность Билли Айлиш на «Грэмми» Продюсер связал триумф Билли Айлиш на «Грэмми» с успехом фильма «Барби»

Продюсер Павел Рудченко назвал ожидаемым триумф американской певицы Билли Айлиш на церемонии «Грэмми». В беседе с NEWS.ru музыкальный критик объяснил, что композиция What Was I Made For? стала хитом после того, как состоялась премьера популярного фильма «Барби», где песня использовалась в качестве саундтрека.

Награда Билли Айлиш за лучшую песню года на церемонии «Грэмми» не удивила, это было ожидаемо. Композиция стала саундтреком к фильму «Барби», а он буквально после премьеры занял топовые позиции по продажам в Америке и во всем мире. Популярность картины сделала ее трек хитом. Билли Айлиш продолжает успешную карьеру, заставляя считаться со своим талантом и творчеством, — подчеркнул Рудченко.

Саундтрек к «Барби» также победил в номинации «Лучшая песня для визуальных медиа». Кроме того, What Was I Made For? претендовала на награду в номинациях «Запись года», «Лучшее поп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Певица поблагодарила жюри премии и отдельно выразила благодарность своему брату Финнеасу О’Коннеллу, который пишет для нее музыку.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Там же сразу после вручения наград был задержан рэпер Киллер Майк, победивший в номинациях «Лучший рэп-альбом», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». По данным СМИ, артиста увезли на допрос после потасовки.